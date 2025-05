Reijnders, sempre più Manchester City ma alle condizioni del Milan

30/05/2025 | 15:13:58

Reijnders è sempre più un pallino del Manchester City. Gli inglesi continuano il pressing sui rossoneri, che però non hanno intenzione di abbassare le pretese. Il Milan infatti non si smuove dalla richiesta di circa 80 milioni per il centrocampista, con Guardiola che spinge e vorrebbe avere il giocatore a disposizione già prima del Mondiale per Club. Sono ore roventi sul fronte Reijnders.

Foto: Instagram Reijnders