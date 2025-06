Reijnders saluta il Milan: “Giocare a San Siro è stato un sogno. Sarò sempre un rossonero”

12/06/2025 | 11:41:32

Tijjani Reijders da ieri è un nuovo calciatore del Manchester City. Il calciatore olandese, oggi ha salutato sui social suoi ex tifosi del Milan.

Queste le sue parole: “Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Grazie mille e sempre forza Milan”.

Foto: Instagram Reijnders