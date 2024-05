Reijnders: “Rammarico per come è andata la stagione, l’obiettivo era vincere lo Scudetto”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della XXIX edizione del ‘Premio Gentlemen FairPlay’. Queste le sue parole: “Ovviamente siamo delusi. Il nostro obiettivo era vincere lo Scudetto e sfortunatamente non è successo. Per quanto riguarda me, si tratta solo di adattarsi al calcio italiano, migliorarmi e fare step più grandi la prossima stagione”.

Cosa deve fare il Milan per ridurre il gap con l’Inter? “Penso che in questa stagione c’erano tanti nuovi calciatori, dovevamo conoscerci. La prossima stagione ci sarà una bella differenza”.

Sei sorpreso dal fatto che Joshua Zirkzee non è stato convocato per l’Europeo? “Si è infortunato recentemente, penso che questo sia il motivo della decisione. Sta facendo molto bene, è un buon calciatore e una bella persona, spero che la prossima volta venga chiamato”.

Foto: Instagram personale