Reijnders: “Presto rinnoverò con il Milan”

Reijnders, nel corso di un’intervista rilasciata a France Football, ha parlato di sé e della sua fame di trofei. L’olandese, inoltre, ha rivelato la sua volontà di rinnovare con il Milan. Queste le sue parole: “Ho avuto una specie di svolta. Sono molto più decisivo di prima. In passato avevo troppa fretta e ho lavorato su questo aspetto facendo molti esercizi di tiro e ho riguardato, insieme a mio padre e mio fratello, le partite per vedere il mio comportamento davanti alla porta. Le mie statistiche mi hanno messo sotto i rifletto e questa è una cosa positiva. Ogni volta che scendo in campo sorrido perché sono felice di giocare. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome sui libri di storia. Spero che sia possibile con il Milan, con il quale presto esternderò il mio rapporto. Essere un giorno candidato al Pallone D’Oro è un sogno. Tutto dipenderà dalle mie prestazioni e dai trofei che vincerò. Se continuerò a migliorarmi e a impegnarmi sarà facile essere nominato”.

FOTO: Instagram Milan