Reijnders: “Per un olandese giocare al Milan è qualcosa di straordinario. Vogliamo vincere l’Europa League”

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato al sito ufficiale della UEFA soffermandosi sulle sue sensazioni dopo i primi mesi con la maglia rossonera sulle spalle. L’olandese si è poi sbilanciato rispondendo sugli obiettivi in ambito europeo in questa stagione della squadra di Stefano Pioli: “Anche mio padre è stato un calciatore professionista, nei Paesi Bassi, in Finlandia e negli States. Ho ricordi vaghi delle sue partite, ma ricordo bene che ho iniziato a giocare molto presto in giardino e che nel giro di poco tempo sono passato al calcio vero e proprio. Quando arrivi per la prima volta a Milanello, o a Casa Milan, capisci subito l’importanza che hanno avuto Gullit, Rijkaard, van Basten. Per un olandese essere qui e giocare in questo grande club è qualcosa di straordinario”.

Poi ha proseguito parlando dell’Europa League: “Ci sono tante buone squadre in corsa, ma noi siamo il Milan e dobbiamo avere un solo obiettivo, vincere l’Europa League. Abbiamo qualità e sicuramente possiamo andare lontano. Vogliamo vincere l’Europa League e faremo di tutto per riuscirci”.

Foto: Instagram Reijnders