Reijnders: “Non si poteva più aspettare per le visite, voglio giocare il Mondiale con il City”

08/06/2025 | 11:49:10

Reijnders si è espresso sulla sua nuova avventura al Manchester City, parlando alla stampa olandese: “Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta”.

Foto: Instagram Milan