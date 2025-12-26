Reijnders: “Non segno quanto al Milan, presto farò più gol. Io come De Bruyne? Giochiamo in ruoli diversi”

26/12/2025 | 21:18:30

Intervistato da De Telegraaf Reijnders ha commentato la sua nuova avventura al Manchester City: “Dopo il mio debutto contro i Wolves mi hanno paragonato a Kevin De Bruyne. Ovviamente è un enorme complimento, ma giochiamo in due ruoli diversi. Sono un centrocampista completo, ma mi vedo soprattutto come un numero otto. Un giocatore box-to-box che difende e attacca. Mi piace essere coinvolto nella costruzione del gioco e nella fase finale di un’azione. La mia qualità maggiore è trovarmi spesso in posizioni da gol. Di solito ho almeno due buone occasioni a partita. Non segno ancora tanto quanto al Milan, ma mi trovo nelle posizioni giuste e da lì tutto parte. I gol arriveranno”.

foto x reijnders