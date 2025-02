Reijnders: “Non è possibile complicarsi la vita da soli. Stasera, come in Champions. E’ una questione mentale”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Come abbiamo cominciato il match e come abbiamo concesso il 2 a 1. Queste sono cose che non possono accadere se lotti per le prime 4 posizioni della classifica. Dobbiamo migliorare in entrambe le fasi, perché se continuiamo così ci complichiamo la vita da soli. Dobbiamo però continuare perché ci sono ancora possibilità di entrare tra le prime 4 e cercare di essere fiduciosi, perché le qualità le abbiamo, ma dobbiamo dimostrarle”.

Dove bisogna migliorare, è una questione mentale?

“Non so se è una questione mentale, ma può essere, perché tutti sono sempre pronti per la partita. Ma in ogni partita gli errori che commettiamo ci complicano la vita, e dobbiamo cercare di evitarli. In ambo le fasi dobbiamo essere più dominanti, e non è quello che stiamo facendo”.



Quanto sarà importante la partita di Bologna? “Possiamo compiere un importante balzo in avanti in classifica vincendo questo match. Dobbiamo essere pronti e vedere cosa dobbiamo migliorare dopo questa partita ed andarci fiduciosi”.

Foto: sito Milan