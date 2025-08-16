Reijnders MVP alla prima in Premier: “Esordio perfetto, ottimo inizio”

16/08/2025 | 22:20:29

Un gol e un assist per Tijjani Reijnders all’esordio con il Manchester City, vittorioso 4-0 in casa del Wolverhampton alla prima in Premier. Per l’ex Milan premio di migliore in campo, e intervista a fine gara alla BBC: “È un ottimo inizio, sono molto contento dell’assist, del gol e di un’ottima vittoria. È un ottimo inizio e ora dobbiamo continuare così”.

Sui ritmi della Premier League: “Ho visto l’intensità ed è piuttosto dura, ma è bello giocare in Premier League e segnare al debutto è sempre bello.

Sulle sue caratteristiche: “Cerco sempre di trovare spazio in area e di fare assist. Il mio stile di gioco è quello di essere un giocatore box-to-box e aiutare la squadra con gol e assist.”

Foto: X personale