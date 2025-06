Reijnders-Manchester City: il Milan ottiene i bonus che voleva

04/06/2025 | 10:48:56

Tijjani Reijnders al Manchester City: era nell’aria da giorni, non ci sarebbero stati margini per bloccare l’operazione considerato il pressing di Guardiola che avrebbe voluto il centrocampista olandese per il Mondiale per Club. Reijnders aveva rinnovato da poco, ma in Inghilterra guadagnerà circa 8 milioni a stagione, senza dimenticare il fascino di giocare in Premier. Il club rossonero ha ottenuto ciò che voleva: l’operazione frutterà con i bonus una cifra di almeno 75 milioni, con la possibilità di andare oltre al raggiungimento di determinati obiettivi da parte del Manchester City. E ora Reijnders può raggiungere Guardiola…

Foto: sito Milan