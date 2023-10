Reijnders: “Il no al Barcellona? Non ci ho pensato molto. Il Milan veniva al primo posto”

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha aprlati di altri temi, come il sio sì ai rossoneri e il il rifiuto al Barcellona.

Queste le sue parole: “Il no al Barcellona? Non ci ho pensato molto: il Milan era al primo posto, anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che giocassi e ho capito subito che era la soluzione migliore”.

Sugli obiettivi: “Scudetto o Champions? Sicuramente lo scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile”