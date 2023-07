Reijnders, il Milan migliora l’offerta. Gli aggiornamenti

È sempre Reijnders il chiodo fisso del Milan. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, nelle ultime ore il club rossonero ha migliorato l’offerta in modo da convincere l’Az Alkmaar a liberare il centrocampista centrale. La richiesta resta di 25 milioni, nella serata di ieri il Milan ha manifestato il desiderio di migliorare l’offerta, portandola a 19 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus (3 facili da raggiungere). In questo modo resterebbe un solo milione di differenza, il Milan spinge in direzione Reijnders.

Foto: twitter Az Alkmaar