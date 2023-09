Reijnders: “Il Milan è uno dei club più grandi al mondo. Voglio lo scudetto”

Tijjani Reijnders ha rilasciato un’intervista al canale olandese NOS. Il centrocampista ha parlato così del suo momento al Milan: “Quando mi guardo intorno, dove presto potremo vivere con la nostra famiglia, penso: è fantastico. Milano è una metropoli, tanti buoni ristoranti. E sono in uno dei club più grandi del mondo. Mangiano anche abbastanza pasta. Mi vedo giocare qui ancora per qualche anno”.

Poi ha proseguito parlando dell’accoglienza: “C’è una squadra di sette persone che è pronta per tutti i giocatori. Aiutano a trovare una casa e cose simili. Questo toglie molte preoccupazioni, così puoi concentrarti sul calcio. Inoltre, la squadra è stata molto gentile. Mi aiutano anche a livello tattico e di traduzione dall’italiano all’inglese”.

Infine, sugli obiettivi: “Anche se la stagione è appena iniziata, siamo sulla strada giusta. Voglio davvero vincere lo scudetto. Non ho vinto nessun premio in vita mia, lasciamo che sia il primo in questo bellissimo club”

Foto: Instagram Milan