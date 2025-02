Reijnders: “Giocherò più indietro? Io penso al bene della squadra”

A parlare, durante la conferenza stampa di rito, è stato Reijnders. Queste le sue parole in vista del match tra Feyenoord e Milan: “Tutti vogliamo fare del nostro meglio per mettere Gimenez a suo agio. Io voglio continuare a fare bene come tutta la squadra del resto. Sento la fiducia dell’allenatore e dei tifosi. Sono concentrato sulla partita di domani sera. L’equilibrio nella nostra squadra è importante, poi per me è fondamentale giocare ogni partita con il giusto atteggiamento. Il bene della squadra è più importante e io penso a giocare bene e ad essere in forma. Mio padre? Mi ha sempre insegnato l’umiltà, sia a me che a mio fratello. Come calciatore e come uomo per me è importante essere sempre me stesso. Con mio papà ho un grande rapporto, così come tutta la mia famiglia”.

FOTO: Instagram Reijnders