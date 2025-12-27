Reijnders: “È una vittoria molto importante e siamo in piena caccia. Voglio imparare sempre di più e migliorare continuamente”

27/12/2025 | 16:30:14

Il centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, ha parlato a TNT Sports al termine della partita vinta contro il Nottingham Forest. Queste le sue parole:

“Sappiamo che molti club faticano qui. Da quello che ho sentito, il Nottingham Forest in casa è sempre difficile, e sì, l’ho sentito anch’io. È una vittoria molto importante e siamo in piena caccia. Gli avversari hanno reso gli spazi davvero stretti, quindi era molto difficile trovare l’uomo libero tra le linee. Nel secondo tempo abbiamo apportato alcune modifiche alla formazione e siamo riusciti a trovare l’uomo libero più spesso. Il gol? Ho dovuto giocare più avanzato nel secondo tempo, quindi hanno avuto più difficoltà a capire chi seguire. Il gol è stato un perfetto esempio di questo. Ovviamente Cherki sa come trovare quei passaggi e io ho potuto finalizzare. È molto bravo, trova gli spazi e quando riceve il pallone devi essere pronto e in posizione. Essere allenati da Pep? È molto intenso, ma ci rende tutti giocatori migliori. Per me, ora che sono qui da quattro o cinque mesi, guardo il gioco in modo diverso. Voglio imparare sempre di più e migliorare continuamente”.

Foto. X Reijnders