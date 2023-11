Reijnders: “Dobbiamo ancora credere di poter passare il girone perché è possibile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Milan, Tijani Reijnders, ha così parlato dopo il brutto ko contro il Borussia Dortmund: “Abbiamo mostrato tanta energia in campo quest’oggi, cercando di vincere. Un peccato aver perso stasera perché ora non è più tutto nelle nostre mani. Situazione difficile, dobbiamo uscirne il più rapidamente possibile. L’unico rimedio è vincere e oggi non ci siamo riusciti, purtroppo. La mentalità era positiva, avevamo tanta energia e opportunità. Ma oggi non siamo riusciti a segnare più di un gol”,

Sulla sfida contro il Newcastle: “Dovremo batterli e poi vedere quale sarà il risultato sull’altro campo, ma dobbiamo credere di poter passare questo girone perché è possibile”.

Foto: Instagram Milan