Reijnders: “Conceicao ha una visione diversa. Non abbiamo paura del Bologna”

14/05/2025 | 12:35:37

Intervistato da The Athletic, il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato dell’esperienza di Conceicao sulla panchina rossonera: “È sempre diverso quando arriva un nuovo allenatore, perché ha una visione diverse su come vuole giocare e deve trasmettere le sue idee ai calciatori il più velocemente possibile. Ma sì, per noi è stata una discussione su cosa stesse succedendo. A volte siamo stati sfortunati”. Sulla sfida al Bologna in finale di Coppa Italia: “Stanno giocando bene, sono una squadra complicata da affrontare, però noi non dobbiamo scendere in campo ed avere paura del Bologna. Siamo il Milan e dobbiamo dimostrarlo”.

FOTO: Instagram Milan