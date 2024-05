Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 5-1 sul Cagliari: “Dopo un mese così era difficile trovare le motivazioni giuste, ma giochiamo sempre per vincere. Capiamo i tifosi, sappiamo che non sono contenti, ma l’importante era giocare un bel calcio per farli divertire. Sono molto felice per il gol, lo cercavo da tempo”.