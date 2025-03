Reijnders, aumento meritato: una delle poche “luci” del Milan

­Tijjani Reijnders ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2030, confermando quanto era chiaro da mesi. La sua volontà, ma anche il desiderio del club rossonero di blindarlo dopo prestazioni importanti nel segno della continuità. Possiamo dire che Reijnders sia stato una delle pochissime “luci” del Milan in questa stagione, l’ingaggio più che raddoppiato (guadagnerà poco più di 3,5 milioni a stagione) è un aumento meritato per quello che l’olandese ha dato. Con i fatti e non a parole.

Foto: Reijenders instagram