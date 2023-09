Reijnders: “Al Milan mi sono sentito subito a casa. Possiamo fare grandi cose, anche vincere lo scudetto”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista del Milan, Tijani Reijnders, ha così parlato del suo inizio di avventura a Milano: “Sono già un punto di riferimento per il Milan? Sto molto bene qui, mi sono sentito subito a casa. Sono in buona forma e sono felice di essere qui. La Serie A non è facile, è una competizione diversa se paragonata al campionato olandese. In ogni partita imparo qualcosa di nuovo”.

Poi ha proseguito: “Cerco sempre di creare occasioni in partita e di aiutare la squadra. Vorrei farlo anche con dei gol, è l’unica cosa che mi manca. Abbiamo un’ottima squadra. Anche chi non gioca dall’inizio fa un ottimo lavoro. C’è molta qualità, possiamo fare grandi cose, magari vincere anche lo scudetto”.

Infine, sul ruolo: “Mi piace il ruolo che ho qui, sono un centrocampista offensivo. Mi piace attaccare, ma anche difendere. Il ruolo che ho qui è quello che mi piace”.

