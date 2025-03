Reijnders: “Il Milan è la mia seconda casa, faremo sicuramente meglio”

Reijenders ieri ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2030 queste le dichiarazioni rilasciate a Milan Tv:

“È veramente un momento speciale, firmare il rinnovo di contratto con il Milan: sono molto orgoglioso di rimanere ancora di più in questo bellissimo club con la mia famiglia”

“Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credo ancora che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei: possiamo ancora vincere qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo la Coppa Italia. E dobbiamo essere pronti anche per la prossima stagione”

“I miei compagni sono come la mia famiglia, perchè nell’ultimo periodo ho visto più loro che mia moglie o mio figlio. Il club stesso è come una famiglia, posso dire che il Milan è la mia seconda casa”

“Voglio ringraziare i tifosi perchè ci sono sempre per noi: ogni partita sento il supporto, anche nei momenti peggiori. Faremo sicuramente meglio, già adesso e nella prossima stagione. Forza Milan!

Foto: Reijnders instagram