Reijnders a casa Milan per il rinnovo del contratto

­Reijenders il centrocampista olandese oggi si è recato a casa Milan per firmare il rinnovo del contratto con il club rossonero che lo legherà fino al 2030. L’olandese in un’intervista rilasciata a France Football aveva parlato dell’imminente rinnovo di contratto poiché al Milan sta bene, una svolta per lui

Foto: Reijenders instagram