Reichart: “Accordo UEFA-Superlega? Aperti al dialogo con tutti. Ma c’è profumo di novità”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo da Bernd Reichart, amministratore delegato di A22, azienda al timone del progetto SuperLega, si è affrontato il tema di un possibile accordo con la UEFA: “Il nostro obiettivo è quello dare alle società un’alternativa e trovare una soluzione a molti dei problemi che stanno vivendo. Abbiamo sempre dimostrato una grande disponibilità a dialogare con tutti e abbiamo anche spiegato i progressi di questo progetto alla stessa UEFA, ma credo che oggi, dopo la sentenza del 21 dicembre, ci sia profumo di novità e di maggiore sovranità per i club. Le società sono quelle che sostengono davvero il calcio e si assumono tutti i rischi aziendali: per questo hanno il diritto di prendere le decisioni sulle proprie competizioni, che ultimamente non funzionano come dovrebbero”.

Foto: Superlega logo