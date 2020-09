Accostato inutilmente al Napoli, ora è entrato prepotentemente in orbita Tottenham. Si tratta di Sergio Reguilon, terzino sinistro del Real Madrid rivelazione della Liga appena conclusa dopo una stagione ad alti livelli con la maglia del Siviglia dove chiude l’anno con la vittoria dell’Europa League vincendo in finale contro l’Inter. Nato a Madrid il 16 dicembre 1996, dopo due esperienze nelle scuole calcio della città spagnola, nel 2005 entra a far parte delle giovanili del Real Madrid prima di passare nel 2015 in prestito al Logrones. Esordisce in Segunda Liga nel match vinto 3-0 contro il Compostela. Dopo sei mesi nel Real M. Castilla passa nuovamente in prestito al Logrones dove gioca una stagione da protagonista. Nel 2018 passa in prima squadra grazie a Lopetegui e affianca Marcelo sulla fascia. Con il Real esordisce in Champions League nell’ottobre del 2018 nel match perso 1-0 contro il CSKA Mosca per poi esordire in Liga il 3 novembre successivo contro il Real Valladolid. Cresciuto terzino sinistro dove ha costruito il suo giovane successo, nel tempo ha giocato in varie posizioni come esterno offensivo d’attacco o centrale adattato in una difesa a tre. Intelligente e duttile in difesa, è dotato di grande corsa riuscendo ad essere puntuale e rapido negli spunti brevi. In crescendo invece nelle lunghe corse. Dopo una stagione a ritmi altissimi in Andalusia, si è preso il palcoscenico internazionale con gli Spurs di Mourinho che sono pronti a trattare con i madrileni per portarlo a Londra.

Foto: Marca