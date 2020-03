Reguilon: “Per ora non posso lamentarmi del Siviglia, vediamo cosa succederà in futuro”

Attualmente al Siviglia, ma di proprietà del Real Madrid, l’esterno sinistro spagnolo classe ’96, Sergio Reguilon non esclude la possibilità di rimanere nel club andaluso anche dopo la prossima estate: “Finora non posso lamentarmi di niente a Siviglia, né della città né del club né dei compagni di squadra. – ha dichiarato a MuchoDeporte – Mi sento molto apprezzato e benvoluto. Chissà che cosa potrà succedere in futuro…”

Foto: MARCA