Regragui suona la carica: “I giornalisti non ci apprezzano. Il Marocco è qua per vincere”

Regragui, allenatore del Marocco, in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa riguardo alcune dinamiche che non gli andavano molto a genio, come ha ammesso lui stesso: “Secondo me i giornalisti europei non apprezzano questo Marocco. E’ come se dentro di loro pensassero ‘erano carini questi africani che amavano ballare’. Mi dispiace dirglielo ma questa epoca è finita: il Marocco è qua per vincere”.

Foto: Instagram Regragui