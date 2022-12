Regragui: “Non temiamo il Portogallo. Ronaldo? Speriamo non giochi”

Walid Regragui, mister del Marocco, ha parlato in conferenza stampa della sfida in vista dei quarti di finale contro il Portogallo, una delle Nazionali più forti partecipanti a questo Mondiale: “Nutriamo molto rispetto per il Portogallo, hanno dei grandi attaccanti, ma sanno che sarà una sfida avvincente perché siamo abituati a giocare contro grandi squadre. Abbiamo un ottimo piano e proveremo a prenderli di sorpresa, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e migliorare man mano che la partita prosegue”. Infine, conclude su Ronaldo: “Speriamo non giochi”.

Foto: Instagram Regragui