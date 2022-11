Regragui (ct Marocco): “Le poche occasioni che abbiamo avuto non le abbiamo colte. Troppi errori tecnici a centrocampo”

Regragui ha analizzato il match contro la Croazia. Ecco le sue parole ai microfoni di Beln: “Abbiamo cercato di fare squadra ma forse a volte li abbiamo rispettati troppo. Alla fine eravamo stanchi ma è un bel risultato. Siamo ancora in gara per gli ottavi di finale ma è un peccato, le poche occasioni che abbiamo avuto non le abbiamo colte e abbiamo commesso molti errori tecnici anche a centrocampo. Abbiamo ancora quattro giorni per lavorare e riprenderci ora”.

Foto: Twitter Uefa