Regragui (ct Marocco): “Ho provato a convincere Yamal, ma si sente spagnolo”

Durante l’intervista concessa a El Chiringuito, il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha parlato anche di Lamine Yamal, svelando il suo tentativo di convincerlo a scegliere la Nazionale dei Leoni dell’Atlante: “Yamal è un crack generazionale. Abbiamo provato a fargli scegliere il Marocco, ha scelto diversamente e gli abbiamo augurato il meglio con la Spagna, quello che fa alla sua età è incredibile”.

Poi ha aggiunto: “Ho parlato direttamente con Lamine, gli abbiamo presentato il progetto che avrebbe trovato con il Marocco, con la Coppa d’Africa che giocheremo in casa e la Coppa del Mondo 2030 con l’affetto che avrebbe potuto dargli il popolo marocchino. Dopo 2-3 giorni mi ha chiamato e mi ha detto: “Mister, grazie per la stima, però mi sento spagnolo e vorrei giocare con la Spagna”, me lo disse anche se allora non stava giocando con la Nazionale maggiore, ma ci voleva arrivare. Se ho parlato anche con la sua famiglia? Ho parlato sia con lui, che con la famiglia ed il suo avvocato. Tutti i marocchini volevano che lo convincessimo, abbiamo fatto il possibile”.

Foto: Instagram Barcellona