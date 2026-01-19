Regragui: “Brahim? L’atteggiamento del Senegal lo ha destabilizzato. Non abbiamo dato una bella impressione del calcio africano”

19/01/2026 | 13:00:12

Il CT del Marocco, Regragui, ha parlato dopo l’amaro epilogo della finale di Coppa d’Africa, dopo il ko in finale contro il Senegal.

Queste le sue parole: “L’immagine che abbiamo dato dell’Africa non è stata all’altezza. Brahim? Ha segnato rigori importanti in passato. Questa volta li ha sbagliato. Fa parte del calcio. Un errore che ha cambiato tutto, perché la partita ha preso una direzione irreversibile, fino al gol del Senegal nei supplementari. È stato uno scenario hitchcockiano. Un’occasione unica, forse irripetibile. Dolorosa per il popolo marocchino. Ma questo gruppo tornerà più forte”.

Foto: Instagram personale