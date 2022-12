Regragui: “Abbiamo fatto il massimo. Peccato non aver trovato il pareggio. Non siamo così lontani nel poter vincere un Mondiale”

Il CT del Marocco, Regragui, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro la Francia in semifinale del Mondiale.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto il massimo, che è la cosa più importante. Abbiamo avuto degli infortunati, ma chi ha giocato ha fatto il massimo e siamo rientrati in partita subito nel primo tempo. Nella ripresa è andata meglio, cercando di segnare il gol del pareggio. Ma questo Marocco non è così lontano nel poter vincere un Mondiale”.

Foto: Instagram personale