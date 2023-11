Regna l’equilibrio tra Juventus e Cagliari: 0-0 all’intervallo

Regna l’equilibrio tra Juventus e Cagliari al termine dei primi quarantacinque minuti all’Allianz Stadium. Partono meglio i bianconeri, ma la prima occasione della partita è dei sardi. Corner di Viola dalla sinistra, svetta tutto solo di testa Dossena e spreca deviando alto sopra la traversa. Al 33′ arriva la prima occasione anche per i bianconeri: palla illuminante di Chiesa dalla trequarti per il taglio centrale verso l’area di Kean, ma la ricezione è difettosa e arriva Scuffet, sicuro, in uscita. È ancora la Juventus a rendersi pericolosa al 42′, ma la conclusione di McKennie si spegne di poco sul fondo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Juventus