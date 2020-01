Reggio Audace-Sudtirol, il gioco si ferma al 24′ per omaggiare Kobe Bryant

Anche la Serie C rende omaggio a Kobe Bryant. La partita Reggio Audace-Sudtirol si è fermata al minuto 24 per ricordare l’ex stella del basket e icona nel mondo dello sport, scomparso nella giornata di ieri dopo un tragico incidente d’elicottero. Prima un minuto di silenzio, poi le due squadre ferme in campo mentre la curva di casa esponeva uno striscione eloquente sul legame con la leggenda NBA: “Ciao Kobe, cuore reggiano”. Bryant, infatti, aveva vissuto a Reggio Emilia iniziando lì a giocare a pallacanestro.

Foto: Business Insider