Reggina, Toscano si presenta: “Non è stato difficile convincermi a tornare nella mia città”

Il neo tecnico della Reggina, Domenico Toscano, ha parlato quest’oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione. Ecco, di seguito, i passaggi principali delle sue dichiarazioni, riportate sul sito ufficiale del club: “Ringrazio il presidente e la società per aver atteso che mi liberassi. Partiamo da un settimo posto, una buona base. E’ importante commettere meno errori degli altri, ma ciò che mi preme maggiormente è inculcare nei miei ragazzi la cultura del lavoro. Valuteremo i profili adatti alla causa prima dal punto di vista umano e successivamente da quello tecnico. Al di sopra di tutto deve esserci uno spiccato senso di appartenenza, alla maglia e agli obiettivi. L’acquisto migliore che possiamo regalarci è il fantastico pubblico di Reggio. Era tutto fuorché difficile convincermi a tornare nella mia città. La Reggina rappresenta la mia infanzia. Oggi, a distanza di tempo, ritrovarmi sulla panchina della squadra a cui ho legato tanti aneddoti fa un certo effetto. Dire che sono felice non rende l’idea delle emozioni che sto provando in questi giorni. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: sito ufficiale Reggina