Reggina, tifosi in delirio per la presentazione di Denis: “La categoria non mi fa paura”

German Denis oggi ha vissuto un’altra giornata importante, quella della presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi della Reggina. El Tanque, di fronte a un nutrito numero di giornalisti, ha prima partecipato alla conferenza stampa, poi è sceso in campo sul manto erboso del Granillo per l’abbraccio dei tifosi amaranto, letteralmente in delirio per il nuovo attaccante. “Ho visto una squadra carica, sono pronto a giocare, pronto a dare tutto per la maglia della Reggina – ha detto Denis in conferenza -. Sono consapevole ed abituato ad avere la responsabilità di fare gol, anche nell’ultimo periodo all’Universitario ho segnato come mi chiedevano, sono preparato a questo, devo abituarmi al clima in questo periodo. Conosco già la categoria per aver giocato a Cesena, non mi fa paura, sono preparato anche a questo e sono carico per la nuova avventura. La Reggina merita di stare più in alto, non ho dubitato neanche un secondo quando mi ha chiamato Taibi, conosco bene la società per averla affrontata, non merita di giocare in C. Conosco Reginaldo, è uno che sa fare la differenza, la squadra è molto buona e adesso dipende solo da noi. So bene che la curva qui è sempre piena e calorosa, punto a non deluderli. A Francavilla è stata dura, ma chi viene a giocare qui difficilmente porterà a casa punti”.