Reggina, tesserato l’attaccante 2002 Diop

Questo il comunicato del club amaranto: “Dopo aver molto ben impressionato durante il precampionato della primavera amaranto, in data odierna è stato tesserano l’attaccante senegalese classe 2002 proveniente dalla società campana Afronapoli, negli ultimi anni fucina di talenti per molti Club professionistici. Lo scorso anno il giocatore, da gennaio, era alla Ternana, con cui ha ottenuto la promozione in Serie B. Diop, i cui interessi sono curati dallo studio legale Bosco di Napoli, è stato scelto dal Dirigente Ennio Russo, e proverà ad attirare quanto prima l’attenzione della prima squadra”.