Reggina, stato di forma impressionante: meglio solo il Liverpool di Klopp

La Reggina di Toscano sta macinando vittorie e record. I calabresi sono in testa alla classifica del proprio girone di Serie C grazie ai 34 punti conquistati in 14 giornate. Ben 10 le vittorie e 4 i pareggi; uno score che la vede insieme a Juventus, Liverpool e Ajax come una delle squadre europee ancora imbattute da inizio stagione.

Nelle ultime 10 gare gli amaranto hanno totalizzato 26 punti, due in meno rispetto al Liverpool campione d’Europa in carica. Considerando i 5 principali campionati europei la squadra di Toscano è 2^ in questa particolare classifica relativa allo stato di forma e ha fatto meglio di PSG (24), Borussia M’gladbach (24) e Barcellona (22).

Foto: Lillo D’Ascola