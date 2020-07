Reggina, stasera arriva Lafferty. Domani visite e firma

Kyle Lafferty è atteso stasera in Calabria. L’attaccante sbarcherà a Lamezia Terme, poi si trasferirà subito a Reggio Calabria. Domani sono in programma le visite, quindi la firma sul contratto biennale, poi la presentazione e subito a disposizione di Mimmo Toscano. Lafferty è il secondo grande colpo di mercato della Reggina dopo Menez, aspettando Charpentier (via Genoa) e Crisetig (la sua stagione in Spagna non è ancora finita).

Foto: twitter Rangers