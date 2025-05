Reggina-Scafatese si giocherà a porte aperte: accolto il ricorso

La Reggina ha vinto il ricorso contro la decisione di giocare a porte chiuse la finale playoff contro la Scafatese, match di Serie D, girone I, valevole per la promozione in Serie C. La nota ufficiale dei calabresi. “La Corte Sportiva D’Appello respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e infligge la più grave sanzione della squalifica del campo per 1ª giornata, da scontare dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione.

Foto: Logo Reggina