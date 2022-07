Reggina, Saladini: “Serie A? I sogni non si svelano mai, altrimenti non si realizzano”

Felice Saladini, patron della Reggina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Gamma No Stop, durante la quale ha parlato della sua visione del mondo del calcio non vole : “Conta la squadra, conta trovare l’alchimia e gente che ha fame, ho detto ai calciatori proprio questo. Non sempre le disponibilità economiche fanno la differenza. Serie A? I sogni non si svelano mai, altrimenti non si realizzano”.

Foto: Saladini Facebook