Reggina rinunciataria, troppo facile per l’Empoli con Mancuso, Matos e Olivieri

L’Empoli torna da solo in testa alla classifica di Serie B, comoda vittoria sulla Reggina per 2-0.

Una Reggina troppo rinunciataria, le scelte iniziali hanno portato a una gara di contenimento con rare possibilità di affacciarsi dalle parti di Brignoli.Il primo tempo è finito sullo 0-0 perché il muro amaranto ha resistito.

Ma in avvio di ripresa l’Empoli ha sfondato grazie a Mancuso (papera di Guarna in uscita) e Matos (scattato sul filo del fuorigioco) con un diagonale imprendibile. La Reggina neanche ha reagito con convinzione, zero tiro nello specchio della porta toscana. E a nove minuti dalla fine il tris di Olivieri, arrivato dalla Juve, con una bella giocata personale. Ma la Reggina “non pervenuta” ha reso troppo semplice la vita alla nuova capolista in solitudine della Serie B.

Foto: CalcioMercato.com