Reggina: rescissione consensuale con il dg Andrea Gianni

Durante la conferenza stampa del nuovo responsabile del settore giovanile, del calcio femminile della Reggina e del centro sportivo Sant’Agata, Antonio Temepstilli, il presidente Luca Gallo ha annunciato l’addio del dg Andrea Gianni: “Abbiamo deciso di comune accordo di risolvere il contratto con il direttore generale Andrea Gianni, che non fa più parte dei quadri societari. Faccio i miei migliori auguri per il futuro, lo ringrazio per quello che ha fatto. È stata un’annata soddisfacente e anche lui ne ha fatto parte. Un’ottima persona e un ottimo professionista.”