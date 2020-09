Reggina-Rami: il comunicato esclusivo degli agenti

Saltata la trattativa tra la Reggina e il difensore ex Milan, Adil Rami. Come vi avevamo già raccontato, il calciatore non si è presentato stamane in Italia nonostante il suo arrivo fosse programmato. Questo il comunicato esclusivo dei suoi agenti, Javier Ruiz e Mario de Ross, che spiega quanto accaduto: “Nonostante il lavoro – senza sosta – svolto dalla Reggina, nella persona di Massimo Taibi, e dai sottoscritti, Javier Ruiz e Mario de Rossi, nell’arco di ben due mesi, ieri sera Adil Rami ci ha comunicato – in tarda serata – di aver avuto un importante contrattempo di natura personale, che non gli ha permesso di essere presente oggi in Italia, nonostante la Reggina avesse già provveduto a pagare i biglietti e all’organizzazione di tutto il necessario. La Reggina ha, pertanto, deciso di interrompere la trattativa con il giocatore, ritenendo non opportuno attendere la soluzione del suddetto impedimento, né tantomeno concedere ulteriore tempo di riflessione, considerato l’intervallo di tempo estremamente lungo avuto a disposizione dal ragazzo per prendere una decisione. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Reggina, in particolar modo Massimo Taibi, per l’estrema professionalità e l’instancabile dedizione profuse durante il corso delle trattative”.

Foto: sito ufficiale Fenerbahce