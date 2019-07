Reggina-Marchi, ora è anche ufficiale. Contratto biennale

Due giorni fa vi avevamo rivelato in esclusiva dell’interesse della Reggina per il centrale Paolo Marchi. Poco fa, la società amaranto ha confermato l’accordo con il classe 1991, che ha firmato un accordo fino al 2021. Questa la nota del club: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito il cartellino di Paolo Marchi. Il difensore centrale si trasferisce a Reggio fino al 30 giugno 2021. Nato a Milano il 4 maggio del 1991, cresce nel settore giovanile dell’Inter. Disputa un campionato Primavera con il Chievo, prima di approdare al Varese. A Carpi arriva l’esordio tra i professionisti, poi la parentesi di Casale. Nell’estate del 2012 il suo cartellino diventa di proprietà del Como. Con la squadra lombarda gioca 73 partite, realizzando due gol. E’ il 2015 e l’ambizioso Pordenone si fionda sul centrale di difesa. Trentuno le apparizioni, prima di legarsi alla FeralpiSalò, dove troverà in panchina mister Toscano. Due annate da titolare, poi arriva la chiamata della Reggina”.

Foto Sito Ufficiale Reggina