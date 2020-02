Reggina, l’importanza di un Toscano. E quel Doumbia alla Savicevic

Gaetano Auteri dice di volersi elevare ma poi, alla fine di Catanzaro-Reggina, rifiuta di stringere la mano a Mimmo Toscano. “Problema suo, io per educazione l’ho fatto”, ha chiosato l’allenatore amaranto senza andare oltre. Alla vigilia Auteri (un punto nelle ultime tre partite, malgrado un organico di assoluta qualità) aveva aggiunto che il Catanzaro avrebbe voluto “elevarsi” rispetto al trattamento avuto nella partita di andata. Ha parlato l’allenatore quando non l’ha fatto la sua impeccabile proprietà. Poi Auteri si eleva non stringendo la mano a un collega che gliela tende e non si capisce il perché. Forse perché confuso dai cambi durante il derby che hanno peggiorato il Catanzaro e mandato in orbita la Reggina. La Reggina è per i fatti in questa stagione: l’importanza di avere Toscano, valore aggiunto per la categoria (e non solo), come riusciva ad Auteri nei periodi belli della sua carriera. Toscano non è solo tattica, è perfetta gestione della quotidianità, anzi dei minuti di una settimana, grazie alla collaborazione del fidatissimo staff (Michele Napoli in testa). La Reggina ha lavorato in profondità in estate perché le squadre si costruiscono a giugno e luglio, non a gennaio. Un presidente ambizioso come Gallo, che ha riacceso l’entusiasmo sopito a Reggio, un direttore sportivo come Taibi che è riuscito a passare dalla teoria alla pratica senza troppi bla-bla. Dieci punti non sono troppi per brindare alla serie B, ma sono tanti per credere profondamente all’Agognato Ritorno con dieci giornate da consumare (sei in casa e quattro in trasferta). Toscano è per i fatti, li fa sentire tutti importanti. In quella giocata di Doumbia abbiamo rivisto Il genio Savicevic ai tempi del Milan: sgommata, giravolta e meraviglioso assist di esterno per l’arrembante Rivas. I fatti, i fatti, soltanto i fatti per un cuore amaranto che pulsa come negli anni ruggenti.

Foto: sito ufficiale Reggina