Esclusiva: Reggina, incontro per Laverone. E le parole di Gallo su Bendtner…

La Reggina ha incontrato oggi l’Ascoli per Lorenzo Laverone, il terzino destro che è diventato una priorità dopo il no di Tait e malgrado la volontà del club amaranto di pagare la clausola da 100 mila euro. Lo stesso Laverone darà una risposta entro le prossime 48 ore. Le ultime su Bendtner: il presidente Gallo, nel corso della presentazione alla città dell nuova squadra, ha detto che l’attaccante sarà straniero. E, interpellato su Bendtner, ha confermato che è il profilo giusto per la nuova Reggina. La situazione aggiornata è questa: la Reggina fin qui non ha programmato missioni, l’intermediario che si occupa della trattativa ha aggiunto oggi che al momento la situazione è bloccata, semplicemente perché lo specialista danese non riesce fin qui a metabolizzare un’esperienza in Serie C. Questo è l’attuale stato delle cose, se Bendtner dovesse cambiare idea, la Reggina – che continuerà a monitorare – sarebbe pronta. In caso contrario, resiste l’opzione Caturano.