Reggina, il solito Folorunsho: 1-0 sul Pordenone, sesto risultato utile di fila

La Reggina batte 1-0 il Pordenone al Granillo e trova il sesto risultato utile consecutivo. Tre punti importantissimi per gli amaranto che si staccano così dalle zone calde della retrocessione. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Baroni la sblocca ad inizio primo tempo con un bel contropiede gestito da Bellomo e concluso dal solito Folorunsho, al secondo centro di fila. Per il Pordenone tanto impegno ma, oltre al palo di Biondi nel primo tempo, troppi pochi pericoli alla porta di Nicolas, veramente impegnato solo in una respinta di Morra su un suo rinvio errato.

Foto: reggina Twitter