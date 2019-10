Reggina, il presidente Gallo prende il 100% delle quote societarie. Il comunicato ufficiale

Con una nota ufficiale, la Reggina comunica che il presidente Luca Gallo ha acquisito il 100% delle quote societarie. Ecco il comunicato: “Il presidente Luca Gallo acquisisce le quote societarie in forza alla famiglia Sgro e diventa il proprietario unico del Club raggiungendo il 100%. Il passaggio delle quote pari allo 0.92%, è avvenuto questo pomeriggio in un noto studio notarile reggino”.

Foto: sito ufficiale Reggina