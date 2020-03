Reggina, il presidente Gallo: “Non so nuotare, ma se andiamo in B mi butto nello stretto”

Luca Gallo, presidente della capolista Reggina, ha parlato sui canali ufficiali del club facendo una promessa in caso di promozione in Serie B: “Reggio è una città dove il mare la fa da padrone. Ma io devo confessare che non so nuotare, ho il terrore dell’acqua. Se la Reggina dovesse vincere il campionato, con le dovute precauzioni, mi farò accompagnare in mare aperto, nello Stretto, e mi butterò da una barca. Il tutto sarà documentato da una diretta Facebook in modo tale che tutti i tifosi possano vedere cosa sono disposto a fare per la Reggina”.