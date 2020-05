Reggina, il ds Taibi: “La Serie C verso lo stop, giovedì le tre promosse in assemblea”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato in merito alla situazione del campionato di Serie C a La Gazzetta del Sud: “Aspetto l’ufficialità per poter iniziare a pianificare la nuova stagione. Penso che i campionati di serie C saranno definitivamente sospesi, sarebbe complicato per tutti tornare in campo: se poi dovesse accadere il contrario, noi siamo pronti. In ogni caso, Ghirelli è stato chiaro e nell’Assemblea di giovedì saranno indicate le tre squadre promosse. Se giovedì la Lega non darà precise indicazioni, in ogni caso i calciatori rientreranno nelle loro città. Sono a Reggio da due mesi e hanno diritto di riabbracciare le loro famiglie”.